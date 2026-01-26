El Fondo de Vivienda Policial (Fovipol) volvió a desembolsar millones de soles para viviendas que hoy son inhabitables, ubicadas en la región de Piura. A pesar de que el proyecto ya había sido cuestionado por su fabricación y el contrato con la empresa había sido resultado, la actual gestión firmó una conciliación que permitió los nuevos pagos a la empresa.

De acuerdo al dominical de Cuarto Poder, el proyecto inició en el 2019, cuando Fovipol adjudicó la buena pro a favor de KINSA de dos proyectos en Piura para la construcción de 680 viviendas en total por un monto de S/100,347,200: 456 viviendas en Las Palmeras de San Pablo y 224 viviendas en Oasis de Colán.

Sin embargo, en el 2022, cuando la empresa intentó entregar 114 viviendas, Fovipol observó una situación: las casas no eran seguras para la familia policial. A pesar de estas situaciones adversas, KINSA exigió el dinero, pero la entidad policial no lo entregaría hasta que se corrigieran las observaciones; no obstante, no se cumplieron, por lo que se llegó a una instancia judicial, e incluso se resolvió el contrato.

Pese a este antecedente, con la llegada del coronel PNP Edgar Paredes Montenegro a la gerencia general de Fovipol, en diciembre de 2024 (en la gestión del entonces ministro del Interior, Juan José Santiváñez), el contrato fue reavivado mediante una conciliación que autorizó nuevos adelantos por más de S/25 millones a favor de la constructora.

A través de un comunicado, KINSA aseguró construir 478 viviendas, las cuales ya fueron formalmente entregadas a Fovipol con los servicios básicos.

Al respecto, Edgar Paredes Montenegro aseguró que, a su parecer, “siempre ha estado bien porque se han defendido los intereses de Fovipol”.

A esto se suma que gestionó un préstamo de más de S/533 para comprar un departamento en San Isidro, siendo ya gerente general.

VIVIENDAS INHABITABLES

Tras la visita de la congresista Maricruz Zeta, se pudo evidenciar que las viviendas en Las Palmeras tienen puertas apiñadas y hasta con orificios, lavaderos en el piso, revestimiento que se sale, insectos, restos de cartón tirados.

Además, se evidenció que muchas de las casas no están habitadas debido al riesgo que representan. Ante un evento sísmico, advierten que se derrumbarían en un instante.