Un nuevo atentado contra el sector de transporte se registró en Lima Norte, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta dispararon tres veces contra un colectivo en la cuadra 2 del jirón Leopoldo Meza. El hecho ocurrió frente al mercado Velasco en el sector Año Nuevo de Comas.

Los agresores profirieron insultos y exigieron al conductor “ponerse en línea” antes de disparar contra las llantas del vehículo. Tras el ataque, dejaron una nota amenazante con un número telefónico para negociar sus demandas. La víctima quien es adulto mayor entregó el documento a la Policía Nacional.

El colectivero, resultó ileso gracias a la rápida intervención de comerciantes y vecinos. Sus hijos le recomendaron dejar el transporte informal que realizaba desde Año Nuevo hacia zonas altas de Comas, actividad esencial para costear sus tratamientos médicos.

Efectivos de la comisaría La Pascana acordonaron la zona y levantaron tres casquillos de bala. Este atentado marca el tercer ataque contra colectiveros de la misma ruta en lo que va del año. Mientras tanto la Policía Nacional continua con las investigaciones para identificar a los responsables y desarticular la red extorsiva.