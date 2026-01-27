Médicos especialistas del Hospital de Apoyo II-2 de la provincia de Sullana, realizaron una compleja operación y le salvaron la vida de una recién nacida que padecía de gastrosquisis, una malformación congénita grave caracterizada por la presencia de los intestinos fuera de la pared abdominal.

La intervención se realizó tras la llegada de la paciente quien fue referida desde el establecimiento de salud Tamarindo con ocho meses de gestación. Mediante estudios ecográficos, los especialistas determinaron la necesidad de una cesárea programada y una intervención inmediata bajo la técnica Simil-Exit.

El procedimiento de vanguardia permite la reducción completa de los intestinos inmediatamente después del alumbramiento. El médico Luis H, especialista en cirugía pediátrica, resaltó que este abordaje reduce significativamente los tiempos quirúrgicos y el riesgo de infecciones.

Gracias al éxito de la operación y al trabajo conjunto de los servicios de Ginecología, Neonatología, Anestesiología y Cirugía Pediátrica, la menor logró una recuperación acelerada. La madre, quien ya se encuentra dando de lactar a su hija, expresó su profundo agradecimiento al equipo médico y a Dios por tener a su bebé “sana y salva” tras días de incertidumbre.