Dos ciudadanos colombianos y un venezolano fueron intervenidos por la Policía en la provincia de Sullana, por encontrarse en situación migratoria irregular en nuestro país.

La intervención se realizó en el kilómetro 3 de la carretera Panamericana Norte, en el tramo Sullana-Talara, en el distrito de Marcavelica. Ahí, la policía intervino a los colombianos J.G.C. (33) y J.T.V. (33), así como al ciudadano venezolano F.J.P.M. (27).

Según la Policía Nacional, los extranjeros se encontraban infringiendo la ley migratoria y fueron trasladadas a la Unidad de Seguridad del Estado para las diligencias correspondientes.