Señalan que llevan casi un mes con este grave problema en Sullana
Diversas vecinas denunciaron que, desde fines del año pasado, conviven con aguas de desagüe debido al colapso de un buzón en el distrito de Salitral, en la .

Señalaron que el buzón ubicado en la intersección de las calles Bolívar y Paita, en el barrio Buenos Aires, permanece colapsado desde el 26 de diciembre y que a pesar de los reiterados llamados a las autoridades, el problema continúa, convirtiéndose en grave problema que atenta contra la salud pública.

“Los olores son insoportables y hay bastantes insectos. Hemos tenido que poner piedras para envitar que los vecinos se metan a las aguas sucias. Lo que queremos es una solución inmediatada, ya que no podemos vivir así”, indicó una moradora de la zona.

