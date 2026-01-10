Con el objetivo de resolver con mayor rapidez los procesos judiciales de conducción en estado de ebriedad, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, David Fernando Correa Castro, propuso la instalación de la Unidad Desconcentrada de Dosaje Etílico en la sede judicial donde funcionan los juzgados de flagrancia delictiva.

Esta iniciativa fue dada a conocer al jefe de la Región Policial de Piura, general PNP Daniel Jorge Jares Reyme, durante la visita protocolar que realizó la máxima autoridad policial en Piura al titular del distrito judicial.

Con la instalación de esta unidad, se evitará el traslado de las personas detenidas en flagrancia hacia la Sanidad Policial, generando ahorro en economía procesal y en recursos al Estado, lo cual permitirá resolver los procesos judiciales de este delito en un menor tiempo del que la ley establece.

Además, ambas autoridades mostraron su predisposición para establecer niveles de coordinación interinstitucional que permitan dar una respuesta oportuna de los operadores de justicia frente a los hechos delictivos que se pudieran registrar en esta jurisdicción.