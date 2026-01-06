Producto de un trabajo en conjunto entre los 108 jueces de los 92 órganos jurisdiccionales del Distrito Judicial de Piura, con el apoyo de la Presidencia de la Corte, en el año 2025 se logró la emisión de 71,254 actos procesales, cifra que comparada con la carga procesal genera un porcentaje resolutivo del 99,13%, respecto a las metas de producción establecidas.

Así lo informó el presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, David Fernando Correa Castro, durante la ceremonia de Apertura del Año Judicial 2026, donde dio cuenta públicamente de las principales actividades ejecutadas en el primer año de su gestión al mando de la entidad judicial.

Correa Castro destacó que en el 2025 se ejecutaron actividades que contribuyeron al servicio de justicia en Piura, donde se resalta la implementación de tres órganos jurisdiccionales (Piura, Castilla y Sechura); además, del reforzamiento de la Unidad de Flagrancia con tres fiscalías provinciales penales de manera permanente.

De igual manera, enfatizó la importancia de la implementación del Módulo Corporativo de Familia y el proyecto piloto de oralidad en los procesos de tenencia y régimen de visitas, lo cual brinda mayor celeridad a los procesos de niños, niñas y adolescentes.

Asimismo, el juez superior informó que se suscribieron convenios de cooperación para mejorar la infraestructura judicial en Castilla y Chulucanas, también para la mejora de la infraestructura tecnológica con servidores informáticos, sistema de energía ininterrumpida, equipos de cómputo y mobiliario.

No obstante, se adquirió 100 equipos de cómputo, 100 estabilizadores, 100 videocámaras para computadoras, 41 laptops, 13 escáneres y un equipo multifuncional que servirán para la próxima implementación del Expediente Judicial Electrónico en materia Penal; así como, 126 equipos de cómputo para otras material (EJE no penal).

A través de cuatro inversiones IOARR se fortaleció la infraestructura y equipamiento en diversas sedes judiciales, incluyendo juzgados de Castilla, Huarmaca, juzgados penales y la Unidad de Flagrancia. Esta inversión permitió la adquisición de hardware, mobiliario de oficina, equipos de aire acondicionado, una camioneta 4x4, entre otros.

También mencionó que en el 2025, la Corte de Piura ganó el primer lugar de un concurso nacional con un video instructivo para la presentación de denuncias de violencia. Igualmente el primer lugar en el reconocimiento internacional en Datos Abiertos, cumpliendo estándares internacionales de transparencia y protección de datos.

En ese marco, también se implementaron plataformas digitales para acceso a la información pública, registro de visitas en línea y publicación de agendas oficiales, además de la habilitación del canal de denuncias en el Portal de Transparencia Estándar y en el Gob.pe.