Un trabajador de la entidad bancaria Mi Banco, que se trasladaba manejando su motocicleta, murió trágicamente, luego de caer a un canal regadío en villa Cruceta, del distrito de Tambogramde, en Piura.

El lamentable hecho ocurrió la noche del sábado 23 de agosto en el sector CP6, donde Jhon Juárez Navarro, de 30 años, cayó a las aguas del mencionado canal e hizo que diversos pobladores y autoridades de la jurisdicción se desplieguen para buscarlo.

Incluso, solicitaron a los representantes de la comisión de regantes San Isidro I-II, para que cierren las compuertas y baje el caudal del agua para facilitar las labores de búsqueda y rescate del trabajador de dicha entidad bancaria.

Tras varias horas, el cuerpo de Jhon Juárez fue encontrado en el canal, a unos 500 metros del puente de la carretera a San Francisco, en la mencionada jurisdicción.

Se supo que momentos antes, las autoridades habían encontrado un morral que contenía sus documentos personales, un celular y otras pertenencias, que les permitió orientar las acciones de localización.

Fueron agentes de Serenazgo de Tambogrande y de la Policía, quienes ayudaron en el rescate del cuerpo de Juárez, que fue trasladado a la morgue para la necropsia correspondiente.

Amigos de la víctima solicitaron a las autoridades que realicen una investigación para que esclarezcan las causas del accidente, que terminó con la vida del trabajador de la agencia Mi Banco.

Tras lo ocurrido, sus amigos lamentaron su muerte. “Que tristeza amigo y compañero de estudios. Espero que Dios te tenga en su santa gloria”, señaló una de sus amistades.

Mientras que otros lo recordaron como una persona trabajadora y muy amable.