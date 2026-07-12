El Sindicato de Trabajadores del Club Grau de Piura realizó un plantón pacífico en el frontis de la institución para exigir una respuesta concreta a su pliego de reclamos, cuyo pedido es un aumento general para todo el personal.

Durante la jornada, los trabajadores manifestaron que el proceso de conciliación se encontraba próximo a concluir sin que la administración presentara una propuesta que atendiera sus principales demandas. Señalaron que la única oferta alcanzada contempló únicamente dos puntos, entre ellos una bonificación que beneficiaba solo a un grupo reducido de trabajadores, dejando de lado al resto del personal.

Los representantes del sindicato expresaron que dicha propuesta resultó insuficiente e inequitativa, ya que no respondió al principio de igualdad que debe prevalecer en una negociación colectiva.

Asimismo, reiteraron su llamado a la administración del Club Grau para que presente una propuesta justa, responsable y que beneficie a todos los trabajadores, permitiendo alcanzar un acuerdo satisfactorio para ambas partes y garantizando un trato digno para todo el personal.

El plantón se desarrolló de manera pacífica y tuvo como finalidad visibilizar las demandas del sindicato y solicitar una solución inmediata al pliego de reclamos.