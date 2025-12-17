Piura logró colocar a tres representantes en el Programa de Extensión Universitaria (PEU) Sunass 2026, una iniciativa académica que brindará formación especializada en servicios de saneamiento de manera gratuita y virtual durante siete semanas.

Los becarios piuranos fueron seleccionados entre cerca de 3,000 postulantes a nivel nacional. Se trata de María Fernanda Córdova Benito y José Alberto Duque Guerrero, estudiantes de la carrera de Economía de la Universidad Nacional de Piura, así como de Michell Alexander Severino García, de Ingeniería Ambiental de la Universidad Católica Sedes Sapientiae, filial Chulucanas.

El programa contempla capacitación especializada en temas de regulación de los servicios de agua potable y alcantarillado, a cargo de docentes nacionales y extranjeros. La formación incluye clases magistrales, conferencias y talleres prácticos orientados a complementar la formación universitaria de los participantes.

Como parte de los beneficios, los cinco primeros puestos de cada especialidad podrán suscribir convenios de prácticas preprofesionales o profesionales en la Sunass, por un periodo de hasta un año. Actualmente, 42 exbecarios del PEU se desempeñan laboralmente en la institución, tanto en Lima como en diversas regiones del país.

El PEU Sunass 2026 tiene rango de diplomado y una malla curricular superior a las 150 horas académicas. Las clases se desarrollarán del 12 de enero al 27 de febrero de 2026. Al culminar el programa, todos los egresados serán incorporados de manera automática a la bolsa de trabajo institucional del regulador.

En cuanto a la distribución regional, después de Lima, Arequipa fue la región con mayor número de admitidos, seguida de Áncash. Posteriormente se ubicaron Junín y Piura, con tres ingresantes cada una; Amazonas, Cajamarca y Cusco, con dos; y Ayacucho, Huancavelica, La Libertad, Puno, San Martín, Tacna y Tumbes, con un ingresante cada una.