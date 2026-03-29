En el último reporte del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud (Minsa), hasta el 21 de marzo, la cifra de fallecidos por neumonía ha ascendido a 35 personas. Tres decesos más en una semana.

Además, el grupo de 60 años a más es el más afectado, registrando 896 casos y 29 muertes. Le sigue de 20 a 59 años con 675 episodios de esta enfermedad, quien además reporta 3 fallecimientos y en tercer lugar los niños menores de 5 años presentan 347 casos y 2 víctimas mortales.

Por tal motivo, personal médico insta a la población a acudir a los centros de salud ante la aparición de cualquier síntoma y así evitar complicaciones en la salud de las personas enfermas.

De otro lado, el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades registró un total de 674 personas que han sido hospitalizadas por neumonía en la región Piura.