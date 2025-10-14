Diversos trabajadores piuranos que se dirigían a laborar a un empresa agroindustrial, resultaron heridos, luego que el ómnibus en que se trasladaban participó de un tripe choque con un tráiler y un automóvil en la carretera Panamericana Norte.

Fue personal que partió del distrito de Cura Mori, en Piura, a bordo de un ómnibus y se dirigían a laborar a una empresa agroindustrial en Olmos.

El accidente se registró la madrugada de ayer, en el kilómetro 880 en la transitada vía, a la altura del distrito de Mórrope, en la región Lambayeque.

Según las investigaciones, el ómnibus que transportaba a los trabajadores agrícolas, fue impactado por el tráiler, provocando la colisión múltiple que involucró además al automóvil.

Ante lo ocurrido, los heridos fueron trasladados a los centros de salud de la jurisdicción, donde recibieron atención médica inmediata. Se conoció que ninguno de los afectados se encuentra en estado crítico.

Debido al accidente, el tránsito en la zona estuvo interrumpido por varias horas, mientras se realizaban las labores de auxilio y el despeje de la vía por parte de las autoridades policiales a cargo de las investigaciones.