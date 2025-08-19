Una persona perdió la vida trágicamente luego que la camioneta en la que viajaba se despistó, en el distrito de Yamango, provincia de Morropón, región Piura.

El lamentable accidente de tránsito se registró a las 2:20 de la tarde del último domingo a la altura del caserío Pagay, distrito de Yamango.

Según las primeras indagaciones policiales, el conductor de la camioneta de placa M3P-717 habría perdido el control del vehículo en una curva y terminó fuera de la vía, lo que ocasionó que se despiste.

Producto del accidente, lamentablemente perdió la vida Yonner Vargas Cruz (46 años), natural del centro poblado de Callancas, provincia de Otuzco, La Libertad.

Efectivos policiales y personal de salud llegaron hasta el lugar del accidente para auxiliar a los heridos y trasladarlos al centro de salud más cercano. En tanto, el conductor que resultó herido, fue evacuado de emergencia primero al centro de salud de Yamango y, posteriormente, debido a la gravedad de sus heridas, a una clínica particular en la ciudad de Piura.

No se descarta una presunta falla técnica o una mala maniobra como los factores que provocaron este lamentable suceso que enluta a una familia.

La fiscalía dispuso que se realice el respectivo dosaje etílico al conductor de la camioneta para descartar que consumió bebidas alcohólicas.

El cuerpo del occiso fue trasladado e internado en la morgue de Piura para la necropsia de ley.

Sus familiares llegaron desde La Libertad y evitaron en todo momento dialogar con la prensa.

Ellos protagonizaron desgarradoras escenas de dolor cuando el cuerpo de Yonner Vargas era retirado en una carroza.

De otro lado, en Piura, se realizó el cortejo fúnebre de la veterinaria Nelly del Pilar Lama Celi (40 años), quien perdió la vida tras un trágico accidente de tránsito el último sábado.

El accidente se registró en la avenida José Aguilar Santisteban, a la altura del jirón Gardenias, en el A.H. Los Olivos, cerca de la zona conocida como Dos Grifos.

Según los primeros reportes, alrededor de las 3:30 p.m. un mototaxi colisionó contra una motocicleta, resultando gravemente afectados los ocupantes de esta última.

Lama Celi (40) fue trasladada de emergencia al hospital Santa Rosa, donde lamentablemente falleció minutos después debido a la gravedad de sus heridas.