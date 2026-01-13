Un joven sechurano y padre de familia perdió la vida en un trágico accidente de tránsito cuando se dirigía a bordo de su motocicleta desde Puerto Pizarro hacia la ciudad de Tumbes. Él había viajado a esa ciudad para trabajar hace tan solo unos días.

El accidente de tránsito se registró a las 10:50 de la noche del último domingo, en la avenida Manco Cápac, a la altura del exterior de la institución educativa Julio César Olivera Paredes, donde el joven padre de familia, Erick Aldair Aldana Pazo, de 21 años, fue encontrado tendido en el pavimento, junto a su motocicleta de placa 6512 – IP y su casco.

Al parecer otro vehículo, cuyo conductor tras chocar con el joven, lejos de auxiliarlo, lo abandonó en el lugar.

Unos transeúntes y conductores que pasaban por la zona, al verlo tendido y mal herido, de inmediato lo auxiliaron y trasladaron a Erick Aldana de emergencia al Hospital Regional II-2 José Alfredo Mendoza Olavarría (JAMO); sin embargo, al llegar al nosocomio, el personal médico solo confirmó su deceso, pues nada pudieron hacer para salvarle la vida.

Se conoció que el joven padre de familia de un niño de tan solo dos años se dedicaba a actividades vinculadas al turismo en Puerto Pizarro, donde realizaba paseos en bote. Además, residía en el asentamiento Los Claveles, junto a su madre y otros familiares.

La motocicleta en la que viajaba el padre de familia se encontraba registrada a nombre del occiso. La policía, en coordinación con la fiscalía, inició las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias exactas en las que se produjo el accidente.

Su cuerpo fue trasladado de Tumbes hasta la provincia de Sechura, donde será sepultado. Aldana estuvo disfrutando la Navidad y el Año Nuevo al lado de su esposa e hijo y hace algunos días regresó a Tumbes a trabajar.