El conteo oficial de votos continúa en la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). En este escenario tan reñido, la revisión de las actas observadas e impugnadas serán el último bastión de pelea de los candidatos. Es así como 250,000 votos están en juego de la segunda vuelta electoral desarrolladas el domingo 7 de junio.

Al 96.412% de las actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez Palomino, mantiene el liderazgo de la contienda electoral por un estrecho margen sobre la postulante de Fuerza Popular, Keiko Sofía Fujimori Higuchi.

Hasta el cierre de esta edición, Sánchez Palomino concentraba el 50.116% de los votos válidos, mientras que Fujimori Higuchi alcanzaba el 49.884%. Esta reñida competencia se traduce en una ajustada diferencia de apenas 41,414 votos entre ambas agrupaciones políticas.

Según el reporte oficial del organismo electoral, un lote de 1 549 actas fue derivado al Jurado Electoral Especial (JEE) y otras 1 853 actas permanecen pendientes de revisión.

En tanto, el voto en el extranjero —contabilizado al 32.599%— otorga a Fuerza Popular el 65.841% frente a un 35.159% de Juntos por el Perú. Con este panorama, el resultado final para definir al próximo gobernante del país se mantiene bajo reserva.

Cabe señalar que la segunda elección presidencial en los distintos países del extranjero, que estuvo a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores, concluyó con total normalidad. Asimismo, el jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, declaró que todas las actas provenientes del extranjero llegarán hoy miércoles 10 de junio.

Ante este escenario, es imperativo que las autoridades electorales culminen el proceso con absoluta transparencia, celeridad y estricto apego a la ley. De igual manera, se exhorta a ambos partidos políticos a mantener la prudencia y actuar con la máxima responsabilidad democrática mientras se procesa el último tramo de los votos.

Los resultados finales serán emitidos en el mes de julio, donde se conocerá al nuevo representante del Perú para los próximos cinco años. Mientras tanto, el postulante de Juntos por el Perú convocó a una marcha, según indican, para defender el voto.

EL PROCESO. De otro lado, el jefe de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Castilla, Juan Carlos Cajusol Bances, informó que la contienda electoral en su jurisdicción de desarrolló con normalidad.

Precisó que en la ODPE Castilla se reportaron16 actas observadas que fueron emitidas al Jurado Electoral Especial (JEE). “Son 16 actas observadas. Estas ya han sido remitidas al Jurado Electoral Especial Piura 2 para que lo resuelva en los plazos establecidos. Luego de que ellos resuelven, nos van a remitir para nosotros procesarla nuevamente y que sean computadas, y así llegaría al 100% de actas contabilizadas”, indicó.

Asimismo, explicó que las observaciones identificadas responden a tres causales principales: ilegibilidad, cuando los números no son claros; omisión de datos, por la falta de firmas o números de DNI; y error material, que ocurre cuando las sumas parciales no coinciden con el total de ciudadanos que emitieron su voto.