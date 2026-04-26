El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud informó que Piura registra 252 casos de leptospirosis, contabilizando tanto los confirmados como los probables. Hasta la fecha, la cifra de fallecimientos se mantiene en 5.

Según el último reporte, hasta la Semana Epidemiológica N° 15, es decir al 18 de abril, la cifra sigue en aumento, mientras que en hospitalizaciones 63 personas fueron hospitalizadas.

La provincia de Sullana registra 139 casos, le sigue Morropón con 51, Piura 40, Talara 8, Huancabamba 7, Ayabaca 3 y Paita y Sechura 2 cada uno.

Ante esta situación, la Dirección Regional de Salud (Diresa) Piura informó que toman las medidas preventivas para evitar complicaciones en la salud de las personas.