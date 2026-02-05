Una joven madre de tres niños, perdió la vida la noche del último lunes, tras un fatídico accidente ocurrido en la provincia de Paita.

El siniestro se registró en la cuesta del distrito El Arenal, en el momento en que Leidy Castillo descendía del ómnibus que la había trasladado de una fábrica de productos hidrobiológicos, donde laboraba junto a otras compañeras.

En el lugar y por circunstancias que la policía viene investigando, se produjo el lamentable accidente. A pesar que fue trasladada de urgencia al hospital de esta localidad, la madre de familia lamentablemente dejó de existir.

Según versiones de sus vecinos y amigas, Leidy Castillo deja tres hijos en la orfandad, por quienes trabajaba para sacarlos adelante. Esto, debido a que hace poco tiempo su esposo y padre de sus menores había fallecido.

En tanto, familiares y allegados de la joven víctima exigieron a las autoridades el pronto esclarecimiento de los hechos, ya que este lamentable accidente ha dejado en un profundo dolor a sus hijos y seres queridos.

Según la data del Sistema de Información de Defunciones (Sinadef), en lo que va del presente año, la región Piura registra 15 fallecidos por accidentes de tránsito.

Uno de estos lamentables hechos ocurrió el pasado 18 de enero, cuando el electricista Gustavo Jesús Chero Santos, de 21 años de edad, murió cuando se encontraba por la carretera Catacaos-Cura Mori, a unos metros de su vivienda y habría sido impactado por un vehículo que se dio a la fuga y lo dejó abandonado en la vía.

Asimismo, Wilder Daniel More Camacho, de 29 años, falleció atropellado por un vehículo que fugó. El hecho se produjo en la carretera Panamericana Norte, entre Sullana-Piura, a la altura del kilómetro 1027+600. La víctima vivía en el centro ponlado Cieneguillo Sur, en la provincia de Sullana.