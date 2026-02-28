La visita del ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Wilder Sifuentes, a la ciudad de Piura, específicamente al dren Japón-Turquía, generó un fuerte descontento entre los vecinos, quienes reclamaron una mayor cercanía y atención a sus problemas.A pesar de las declaraciones del ministro sobre las acciones implementadas, la población dijo sentirse ignorada, por lo que critican la falta de contacto directo con los afectados.

Una de las moradoras, visiblemente molesta, criticó duramente la llegada del ministro. “Él como ministro debería de haberse acercado allá y ver los problemas. Solamente yo he visto que están conversando con ustedes periodistas, pero no con el pueblo.Los del problema somos el pueblo. El pueblo somos su problema.Él debería haber ido allá allá”, dijo.

Otro vecino indicó que “lo que necesitamos es que no solamente hoy día que ha venido el ministro limpien, lo que queremos que siempre limpien el dren. Eso sí, recién hoy día hay presencia de maquinaria, luego no vienen, no vienen. Mire, ya se fue el ministro. ¿Acaso vio los problemas que hay?”.

La preocupación de los vecinos se centra en las consecuencias de las lluvias, con niños afectados por vómitos, diarrea y fiebre.

Una vecina se lamentó que “estamos expuestos. Hay niños que están con vómito, diarrea, fiebre. No es justo que nos deje aquí como moradores a nosotros, nos deje el ministro aquí parados. No se ha acercado a hablar con nosotros. En ningún momento él ha hablado con nosotros”.

Por su parte, el ministro Sifuentes, quien ha sido asignado a la región Piura por el Consejo de Ministros, detalló las acciones que su cartera ha emprendido.

Mencionó haber trabajado con autoridades locales de Máncora y Órganos, llevando maquinaria para remover escombros y motobombas para drenar el agua empozada.

“Hemos llevado a los distritos maquinaria, maquinaria para que se puedan remover los escombros. Hemos llevado también motobombas debido a que pueda drenar el agua en posada”, afirmó.

Precisamente, en Máncora, el alcalde expuso la problemática existente y solicitó el apoyo inmediato del Ejecutivo para culminar los trabajos inconclusos en la carretera de la Panamericana Norte a su paso por Máncora.

Estas obras quedaron pendientes por parte del consorcio ejecutor, generando complicaciones en la transitabilidad y malestar entre los ciudadanos.

La paralización de los trabajos viene afectando de manera directa a vecinos, transportistas y comerciantes, quienes dependen de esta vía para sus actividades diarias y económicas.

A través de Provías Nacional, se informó que a partir de hoy 28 de febrero se iniciarán trabajos de rehabilitación de la plataforma, limpieza de la zona y movimiento de escombros, con el único objetivo de garantizar la transitabilidad.