Un grupo de moradores de la avenida Don Bosco realizó una protesta para oponerse a la rehabilitación de la mencionada vía porque aseguran que les originará pérdidas económicas.

“Vamos a esperar que avancen en esa zona y luego les daremos opción en esta zona para que trabajen. Tengo cinco trabajadores en planilla, ¿los boto del negocio?, ¿sus hijos que van a comer?, por lo menos serán tres años de la obra. No estamos en contra de que rompan y mejoren Piura, queremos que avancen por tramos y que trabajen todos los días”, indicó una moradora que tiene un negocio en la zona.

Los moradores se instalaron en la avenida con carteles y a viva voz aseguraron que no permitirán que la obra continúe.

Agregaron que por la obra los perjudicará en el suministro de agua potable, no recojo de residuos sólidos y la tala de árboles.

“Toda esta avenida son puros negocios, pero nos estamos organizando para realizar protestas y no vamos a permitir que avancen porque están que destruyen y destruyen, pero no avanzan, que lo hagan por tramos y trabajen 24/7”, explicaron.

Ellos agregaron que con el apoyo de los transportistas realizarán marchas para impedir que sigan “rompiendo” la avenida Don Bosco.

El residente de la obra, Lucilo Díaz Díaz, enfatizó que cumplirán con el cronograma establecido, sin detener los trabajos ni extender plazos más allá de lo programado.

Precisó que la ejecución avanza conforme a lo previsto y rechazó las críticas que acusan retrasos o falta de recursos.

“Toda obra causa molestias, entonces, para que no cause molestias mejor no hacemos nada… Nosotros avanzamos por tramos y cada tramo lo vamos entregando; en los primeros tramos la gente circula sin ningún inconveniente. Ahora, mi compromiso es que la obra se ejecutará en el tiempo programado y lo vamos a cumplir”, manifestó.