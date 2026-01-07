La Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) informó que en el mes de julio se estaría dando la viabilidad para el proyecto de Control Integral del Río Piura y el drenaje pluvial de la ciudad, conforme al cronograma establecido.

La ANIN registró importantes logros en proyectos de infraestructura hídrica, sanitaria, educativa y de soluciones integrales en la región Piura. Al cierre del 2025, la entidad mencionó que cuenta con 18 proyectos de soluciones integrales en la región Piura, orientados a proteger a la población frente a eventos hidrometeorológicos, así como mejorar la capacidad del territorio para enfrentar periodos de lluvias intensas.

Agregó que, entre ellas, se encuentra dos intervenciones las mismas que están en fase de perfil: Control Integral del Río Piura y el drenaje pluvial de la ciudad, ambos con proyección de obtener registro de viabilidad en julio de 2026, conforme está establecido en el cronograma.

En paralelo, avanzan los proyectos de drenaje pluvial en diversas provincias, Paita presenta un 99.37%; en Sullana con 96.20%; mientras que el drenaje pluvial de Talara muestra un progreso del 89.31 %. Todos de avance en la etapa de diseño. A esto, se suma el Sistema de Alerta Temprana – SAT Piura, que alcanza un 50.73 % de avance en construcción e incorpora la instalación de un radar meteorológico y su puesta en marcha.

En infraestructura sanitaria, cinco hospitales se encuentran operativos, hospital de apoyo Sullana (nivel II-2) y Chulucanas (nivel II-1), los establecimientos de salud en Castilla, San Miguel de El Faique y Limón de Porcuya (Huancabamba).

Mientras tanto, los establecimientos de salud de Sechura I-4 (63.98 %), Talara I-4 (53.86 %) y Máncora I-3 (62.34 %) se encuentran en elaboración de expediente técnico en fase de diseño, pero se espera avance este año.