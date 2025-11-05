La catedrática y excandidata al rectorado de la Universidad Nacional de Piura (UNP), doctora Socorro Granda Chunga, terminó en el hospital tras sufrir de la presión luego que denunciara que un vigilante de esta casa superior de estudios la agrediera físicamente.

El incidente sucedió la mañana de ayer cuando la docente intentó ingresar a la Oficina de Secretaría del rectorado de la UNP para solicitar el cuaderno de visitas para dejar constancia de su participación de una reunión, a la cual había sido citada.

Uno de sus hijos, quien llegó hasta el lugar luego de ser alertado del incidente, señaló que su madre había sido empujada por el vigilante y terminó en el piso donde se desvaneció siendo atendida por sus compañeras.

“Mi madre iba a solicitar el cuaderno de visitas a la Secretaria del rectorado para dejar constancia de que ella había asistido a la reunión a la cual la habían citado por tercera vez y este vigilante la ha apretado de los brazos y la ha empujado contra la puerta del rectorado”, dijo en un primer momento su hijo.

Además, precisó que el personal que supuestamente agredió a Granda Chunga, ya había sido identificado y denunciado en la comisaría de Tacalá, en Castilla, la cual, los agentes de las puertas de ingresó a la UNP no les permitieron entrar a los efectivos policiales para verificar los hechos denunciados.

“Tuve que llevarla caminando desde el rectorado hasta el ingreso 4 (junto al centro comercial) porque los vigilantes no dejaron entrar a la policía. Ellos solo fueron a constatar los hechos denunciados. No ha habido una justificación para lo que ha hecho este señor Miguel Saavedra, vigilante de la Oficina del rectorado de UNP.”, señaló el hijo.

Finalmente, la docente en Psicología, Socorro Granda fue llevada hasta el hospital Universitario debido a que su presión se le había suspendido, siendo tratada por los médicos de turno.