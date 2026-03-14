Nuevos deslizamientos amenazan la sierra de Piura y la crecida de los ríos incrementa el peligro, dejando aisladas a cientos de personas. Mientras tanto, el Senamhi advierte que las lluvias continuarán en los próximos días. Ante esta situación, pobladores afectados piden una evacuación aérea urgente.

Los derrumbes en la provincia de Ayabaca siguen amenazando a los pobladores debido a las intensas lluvias registradas en las últimas horas, y que estas se prevén que continuarán en estas localidades.

Ante esta situación, la población de los caseríos Loma de los Patiño y Santa Cruz Lacanche, en Ayabaca, que son pueblos aislados por derrumbes de cerro y en riesgo, piden ayuda aérea para ser trasladados al distrito de Ayabaca, ya que temen por los deslizamientos en este sector. A la fecha ya van cinco fallecidos producto de estos derrumbes.

Para ello, continúa la búsqueda de las personas desaparecidas tras la caída de una miniván en el sector de Peña Llorona, en Ayabaca. El conductor del vehículo fue hallado el último jueves y ayer en horas de la tarde s encontró el cuerpo del señor Padelmo Saavedra Julca (91 años), por lo que faltaría el cuerpo de su esposa Delicia Manchay Culquicondor.

De otro lado, en Huancabamba, un derrumbe de tierra terminó inundando el cementerio de este sector, donde los pobladores hacían denodados esfuerzos por proteger las tumbas de sus parientes y la población se ponía a buen recaudo ante la difícil situación que atraviesan los pueblos de la sierra de Piura.

Mientras tanto, en el caserío de Hualcas, distrito de Salitral, provincia de Morropón, el desborde del río Huarmaca causó estragos de gran magnitud, llegando a arrasar con la infraestructura del estadio local y dejando a varios caseríos completamente aislados. Entre ellos, los caseríos de Hualcas, Hualcas Alto, Mamayaco, Molino, Chignia, Progreso, entre otras localidades.

De otro lado, el río Piura volvió a incrementar su caudal registrándose el desborde a la altura del puente Carrasquillo, en Morropón, el mismo que ha arrasado con plantas de plátano y otros cultivos afectando considerablemente a la población.

Ante la activación de las quebradas en el Alto Piura, los pacientes son trasladados en balsas artesanales ya que tiene que cruzar el río La Pareja, en el distrito de San Juan de Bigote, en Morropón, ante la falta de un puente. Han quedado aislados los sectores de La Pareja, Dotor, Lalaquiz y otras zonas del Alto Piura y los niños, enfermos y ancianos arriesgan sus vidas.

GESTANTE. Una gestante de 40 semanas, procedente del caserío San Martín de Congoya, en el distrito de Huarmaca, fue trasladada vía aérea con urgencia a un hospital para la realización de una cesárea que permita salvar su vida y la de su bebé. En varias zonas no hay pase vehicular.