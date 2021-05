Una joven madre de familia denunció que fue atacada brutalmente por su conviviente, en su vivienda en el distrito de San Miguel. Tras la presunta agresión, el acusado fugó con rumbo desconocido.

Luz Clarita Mamani Huanca (24) denunció que el hecho ocurrió a las 2 de la madrugada en su vivienda en el jirón José Olaya, en la urbanización Nuevo Porvenir. Narró que fue atacada con una varilla de fierro, palo y un látigo, no contento con ello, dijo que su pareja intentó ahorcarla con una soguilla .

“Supliqué para que no me siga golpeando. Sólo recuerdo cuando me estaba ahorcando y pedí que no siga”, señaló ante los serenos, mostrando los objetos como varilla de fierro, un palo y un chicote.

Los serenos de San Miguel, al ser alertados por los parientes, llegaron al inmueble, encontrando a la mujer entre lágrimas que se quejaba de dolor en diversas partes del cuerpo. Ante los uniformados, dijo que su conviviente, Ronald Luque Ramos (25) , al escuchar la sirena del carro del serenazgo, huyó con rumbo desconocido.

La joven madre de familia, quien tiene un hijo con el presunto agresor, fue trasladada hasta la comisaría con el objeto de formalizar la denuncia, que permita posterior captura del individuo. Las autoridades realizan una serie de diligencias.