Un voraz incendio destruyó más de 40 habitaciones y dejó a decenas de familias sin vivienda en el centro poblado La Rinconada, distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina. El fuego se inició la noche del miércoles en una vivienda ubicada en el jirón Chile, parte baja de la urbanización Tres de Mayo, y se prolongó por más de dos horas.

Las causas del siniestro aún están en investigación, pero las condiciones de las viviendas —construidas principalmente con madera y calamina— facilitaron la rápida propagación de las llamas. Pese a los esfuerzos de vecinos, efectivos policiales y personal de serenazgo, el fuego se tornó incontrolable en pocos minutos.

Los propietarios intentaron rescatar camas, muebles, frazadas, dinero y otras pertenencias, pero gran parte se perdió en medio del incendio. “No pudimos salvar nada, todo quedó reducido a cenizas”, lamentó uno de los afectados.

Tras más de dos horas de arduo trabajo, las brigadas lograron controlar la emergencia. La mañana de este jueves, las autoridades locales iniciaron la evaluación de daños para determinar las pérdidas y coordinar posibles ayudas a las familias damnificadas.

