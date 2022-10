Según las investigaciones que realizan los policías de la sección especializada y la fiscal, el prestatario moroso, Yhony Iván Mendoza Amanque (33) y su conviviente Gricelia Yene Gonzáles Andaluz (35) planearon asesinar a la analista de crédito, Vanesa Bernedo Miranda (31).

Vanesa desapareció la tarde del 29 de setiembre y una semana después fue encontrada sin vida en el río Suches. La Policía detuvo al cliente moroso y su conviviente, sospechosos del crimen.

El coronel PNP Marcial Flores señaló que, tras las investigaciones, existen indicios que ambos planearon y ejecutaron el crimen, posteriormente trataron de borrar las evidencias. Tras arrojar el cadáver en el río, desaparecieron 2 celulares de la víctima, quemaron su ropa y escondieron su motocicleta.

Reconstrucción

La tarde del miércoles, se realizó la reconstrucción de los hechos en diversos lugares, donde los involucrados detallaron cómo acabaron con la vida de Vanesa.

Durante la diligencia, dijeron que ambos planearon y ejecutaron la muerte de Vanesa al no poder pagar una deuda crediticia de 8 mil soles contraída a la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Román Integra LTDA. El sujeto en un primer momento dijo que decidió culminar una relación sentimental con la víctima. Pero, al día siguiente lo negó. “Fue por mucha exigencia de la cobranza que me hacía, no era mi pareja sentimental, bastante me exigía con la cobranza”, alegó.

Los policías creen que el imputado se estaría retractando en su anterior versión por temor a la pena máxima que podrían imponerle por el delito de feminicidio.

Detalles

Los investigados, durante la reconstrucción, detallaron cómo es que planearon y ejecutaron a Vanesa. Dijeron que la citaron en el jirón Cabanillas, altura de la loza deportiva “20 de Enero” donde en un auto de placa de rodaje X2W-093, luego de discutir, el detenido amordaza la boca con cinta adhesiva y maniató las manos, seguidamente la asfixió con el brazo (cogoteo) dejándola inconsciente. Para asegurarse de que esté muerta, le hunde tres veces un desarmador.

Cuando retornaban al centro de Juliaca el asesino arrojó por la ventana del vehículo el objeto punzo penetrante (desarmador) y los celulares.