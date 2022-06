Otra más de la inseguridad. Un grupo de delincuentes ingresó a una casa de apuestas, en pleno centro de la ciudad de Juliaca, de donde robaron dinero y artefactos por un valor superior a 50 mil soles.

Este hecho delictivo ocurrió en la tienda denominado “DoradoBet”, ubicado en el jirón Cusco de Juliaca. Los trabajadores al llegar al establecimiento se percataron que la chapa de la puerta estaba forzada y en el interior no había los televisores de alta gama, laptops, computadoras y más de 5 mil soles, dinero en efectivo.

Los delincuentes habrían perpetrado el robo en horas de la madrugada de este martes, sin que nadie se percate. “Los televisores estaban bien colocados, para bajarlo han tenido que demorar por lo menos dos horas”, dijo una trabajadora.

Los agentes del serenazgo municipal llegaron al lugar, quienes luego de constatar, comunicaron al personal de la policía especializada y al fiscal de turno para las diligencias del caso. Las autoridades recaban los videos de las cámaras de seguridad, que permitiría identificar a los maleantes.

Los vecinos cuestionaron a las autoridades de la municipalidad y a la Policía Nacional del Perú por no realizar rondas para prevenir hechos delictivos. “Lamentablemente no hay ningún tipo de seguridad en esta zona, no hay patrullaje de serenazgo ni policías. Hace poco observé que en la puerta del estadio formaban más de 100 policías para un partido de fútbol, de igual forma deben formar para patrullar contra la inseguridad”, señaló una pobladora.

Los vecinos exigieron a las autoridades tomar interés por el tema de seguridad. Sin embargo, también reclamaron para que este tipo de negocios pueda pagar vigilancia privada, a fin de prevenir otros delitos.