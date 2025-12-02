Tras estar paralizada las actividades desde hace dos meses debido a la inseguridad; la Corporación Minera Ananea y Central de Cooperativas Mineras de Rinconada y Lunar de Oro, en el distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina, reiniciaron los trabajos en las diferentes bocaminas.

El 3 de octubre ambas empresas decidieron paralizar la extracción de material aurífero debido al incremento de hechos delictivos y crímenes. Durante la paralización de los trabajos, miles de obreros, comerciantes, molineros y otros se vieron perjudicados, quienes pedían reinicio de las actividades.

Los afectados realizaron marcha a la ciudad de Puno para reunirse con las autoridades y luego se declararon en huelga indefinida en el centro poblado La Rinconada y Lunar de Oro. El 26 de noviembre, durante el segundo día de protesta, ocurrió un enfrentamiento entre manifestantes y vigilantes de una de las empresas, con saldo lamentable de un muerto, un herido de bala y quema de más de 20 vehículos entre volquetes y maquinarias.

Tras estos hechos, este lunes se dio inicio a las labores mineras en las diferentes bocaminas. Los mismos trabajadores prometieron colaborar en el tema de seguridad y pidieron a los policías que refuercen con mayor cantidad de agentes.

Sin embargo, los dirigentes de algunas organizaciones sociales de La Rinconada dijeron que la reactivación es parcial, además de exigir la atención a su pliego de reclamos.