Más de 10 mil mineros del centro poblado La Rinconada y Lunar de Oro, distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina, llegaron hasta la ciudad de Puno donde se movilizaron por las calles, exigiendo el reinicio de las operaciones mineras.

El presidente del Frente Único de Defensa de Mineros y Moradores de La Rinconada, Elvis Gárate Incahuanaco, refirió desde el 13 de octubre están paralizadas las actividades mineras. “La Corporación Minera nos han cerrado de la noche a la mañana sin previo aviso a los trabajadores mineros”, señaló.

Según dijo, más de 40,000 habitantes dependen directamente de esta actividad. Los manifestantes anunciaron que permanecerán en la ciudad de Puno hasta que el Gobierno Regional y la Corporación Minera den una respuesta definitiva que permita reactivar la economía y restablecer el orden en La Rinconada.

Respecto al aumento de la inseguridad ciudadana en la zona, el dirigente instó a unir esfuerzos para enfrentarla. “Sí se puede combatir la delincuencia uniéndose con la sociedad civil, los mineros y la Corporación Minera, pero ellos no quieren la unidad”, afirmó.

Como parte de las acciones propuestas, el Frente impulsa el empadronamiento de moradores y la instalación de un cerco perimétrico para controlar los accesos al campamento minero y reforzar la seguridad en el distrito.

Tras protagonizar mitin en la plaza, los dirigentes se reunieron con las autoridades regionales con el objeto de abordar el tema y exigir el reinicio de las operaciones mineras.