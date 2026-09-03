Luego del trágico accidente de tránsito registrado el miércoles en la vía Azángaro-Juliaca, se elevó a 7 los fallecidos. El fatídico choque por alcance involucró a dos vehículos de transporte público que terminaron totalmente destrozados a ambos lados de la carretera.

Las unidades involucradas cubrían la ruta desde el distrito de Patambuco (Sandia) hacia la ciudad de Juliaca. Tras la violenta colisión, en el lugar fallecieron 4 personas, sin embargo, había heridos graves, por lo que en las últimas horas se elevó a 7 las víctimas.

El siniestro fue protagonizado por la unidad Mercedes Benz de placa T7Q-951 de la empresa de transportes América Limphar Express y el vehículo minivan de matrícula V7W-965 de la empresa Turismo Perlas del Sur.

Según las primeras investigaciones, el siniestro habría sido provocado por el exceso de velocidad en el que circulaban ambos conductores. El fatal desenlace ocurrió a la altura del sector conocido como Mataró Grande, provincia de Azángaro, donde las unidades terminaron impactando por alcance.

Los fallecidos son: Beltrán Gilt Bellido, Soledad Vera Condori, Emilia Masco de Céspedes, Fredy David Jiménez Ballena, Aurelio Catacora Ponce, Teófila Mamani Sillo y Armando Condori Choquehuanca. Algunos cuerpos fueron trasladados hacia el distrito de Patambuco y otros serán sepultados en la ciudad de Juliaca. Los parientes exigen una exhaustiva investigación de las causas del accidente.