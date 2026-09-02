La intervención se realizó tras la denuncia de un empresario que señaló que le habrían solicitado el dinero para gestionar una obligación pendiente de la Municipalidad Distrital de Huacullani.
La intervención se realizó tras la denuncia de un empresario que señaló que le habrían solicitado el dinero para gestionar una obligación pendiente de la Municipalidad Distrital de Huacullani.

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios y agentes de la Policía Nacional ejecutaron un operativo en las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Huacullani, provincia de Chucuito, donde detuvieron en flagrancia al alcalde Magno Tito A. M., a la tesorera R. A. F. M. y a M. C. M. C., por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo.

La intervención se desarrolló luego de una denuncia presentada por el representante de una empresa contratada para la adquisición e instalación de césped sintético, quien manifestó que presuntamente se le habría solicitado el pago de S/30 000 para gestionar una obligación pendiente.

Durante el operativo, el dinero materia de investigación, previamente fotocopiado e impregnado con reactivo UV, fue ubicado como parte de las diligencias realizadas con participación del representante del Ministerio Público.

El fiscal William Otazú Pinto y los policías continúan con una serie de diligencias con el objeto de esclarecer las responsabilidades de este hecho. Los tres detenidos fueron trasladados a la ciudad de Puno.

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