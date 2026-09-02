La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios y agentes de la Policía Nacional ejecutaron un operativo en las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Huacullani, provincia de Chucuito, donde detuvieron en flagrancia al alcalde Magno Tito A. M., a la tesorera R. A. F. M. y a M. C. M. C., por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo.
La intervención se desarrolló luego de una denuncia presentada por el representante de una empresa contratada para la adquisición e instalación de césped sintético, quien manifestó que presuntamente se le habría solicitado el pago de S/30 000 para gestionar una obligación pendiente.
Durante el operativo, el dinero materia de investigación, previamente fotocopiado e impregnado con reactivo UV, fue ubicado como parte de las diligencias realizadas con participación del representante del Ministerio Público.
El fiscal William Otazú Pinto y los policías continúan con una serie de diligencias con el objeto de esclarecer las responsabilidades de este hecho. Los tres detenidos fueron trasladados a la ciudad de Puno.
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