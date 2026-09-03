Una nueva especie de lagartija fue descrita para la ciencia en las tierras altas de Puno. Se trata de Liolaemus yawar, un reptil registrado a más de 4.100 metros sobre el nivel del mar en el distrito de Putina, provincia de San Antonio de Putina.

La especie pertenece al grupo Liolaemus montanus y fue reconocida mediante análisis morfológicos, moleculares y filogenéticos, según el estudio publicado el 26 de agosto de 2026 en la revista científica Acta Zoológica Lilloana.

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¿Por qué fue llamada Liolaemus yawar?

El nombre yawar, que significa “sangre” en quechua, hace referencia a la intensa coloración rojo sangre que presentan los machos adultos.

Esta característica constituye uno de los rasgos más visibles que permiten distinguir a la nueva especie de otras lagartijas relacionadas.

La denominación también reconoce el valor cultural y lingüístico del quechua en los Andes, región donde habita el reptil.

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Puede alcanzar poco más de 9 centímetros

Los investigadores determinaron que Liolaemus yawar puede alcanzar hasta 91,6 milímetros de longitud, es decir, aproximadamente 9,16 centímetros.

Además del tamaño y del patrón de coloración, los científicos analizaron características de sus escamas y compararon evidencia genética con especies cercanas.

El estudio concluyó que presenta una combinación propia de rasgos que permite considerarla una especie distinta dentro del grupo Liolaemus montanus.

Solo ha sido registrada en Puno

Hasta el momento, la especie únicamente ha sido documentada en una localidad ubicada entre San Antonio de Putina y Mina Rinconada, en la región Puno.

Por esa razón, los investigadores la consideran actualmente endémica de Puno y del Perú.

Sin embargo, esta distribución conocida podría cambiar conforme se realicen nuevas exploraciones, pues los propios autores advierten que todavía existe poca información sobre su historia natural.

Vive entre rocas y pastizales altoandinos

Liolaemus yawar habita ambientes de puna y pastizales altoandinos a más de 4.100 metros de altitud.

Los ejemplares observados se desplazan entre rocas y utilizan madrigueras como refugio frente a las condiciones extremas de los Andes.

Su presencia en este ecosistema también aporta información sobre la capacidad de adaptación de los reptiles del género Liolaemus a ambientes fríos y de gran altitud.

Estudio reunió a científicos de cuatro países

La descripción científica fue elaborada por investigadores de Argentina, Bolivia, Chile y Perú.

Entre los autores se encuentran Cristian S. Abdala, Alejandro Laspiur, Álvaro J. Aguilar-Kirigin, Roberto C. Gutiérrez Poblete, Romina V. Semhan, Marcos M. Paz, Sebastián A. Quinteros, José A. Cerdeña, Ling D. Huamaní-Valderrama, Pablo Valladares-Faúndez, Damien Esquerré y Juan C. Chaparro.

El artículo lleva por título “Discovering hidden diversity: A new species of Liolaemus (Squamata: Liolaemidae) from the Peruvian highlands”.

Sernanp destaca valor del hallazgo para la conservación

El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) destacó que el descubrimiento evidencia que la biodiversidad peruana todavía mantiene especies poco conocidas o pendientes de descripción científica.

La institución remarcó además que estos hallazgos pueden producirse también fuera de áreas naturales protegidas, lo que refuerza la necesidad de estudiar ecosistemas altoandinos con distribución restringida.

El conocimiento de la distribución y características de una nueva especie constituye una base necesaria para evaluar posteriormente su estado de conservación y las amenazas que podría enfrentar.