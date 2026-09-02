Jhonsson Smit Cruz, alias “Jhonsson Pulpo”, presunto cabecilla de Los Pulpos, fue trasladado este miércoles desde el local policial de la Dirandro, ubicado en la esquina de las avenidas Andrés Avelino Cáceres y Los Geranios, en Juliaca, con destino al aeropuerto de la ciudad para su posterior traslado a Lima.
El detenido pernoctó en dicha dependencia policial antes de ser movilizado bajo custodia.
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