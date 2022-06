Luego de indagaciones, integrantes de las rondas campesinas arrestaron a un individuo acusado de robar 17 cabezas de ganado vacuno, propiedad de su suegra, que ocurrió en el centro poblado Santa Bárbara de Moro, jurisdicción del distrito de Paucarcolla, provincia de Puno.

La agraviada, Marleny Inés Pinto Velarde ( 43), narró que la noche del sábado ella asistió a un corte de pelo de un familiar y retornó a su domicilio a las 2 de la mañana del domingo. En ese momento no se percató si estaban o no sus ganados. Pasadas las 6 de la mañana se dio con la ingrata sorpresa que no había sus animales.

En forma desesperada inició con la búsqueda en las zonas aledañas, sin resultado positivo. Luego hizo saber a los dirigentes de las rondas campesinas, quienes realizaron una serie de indagaciones. El principal sospechoso era el yerno de la mujer, Rubén Quispe Ramírez (24), a quien ubicaron en una tienda cuando bebía cerveza.

Los ronderos lo arrestaron y llevaron al sujeto hasta su domicilio. En un primer momento no quiso reconocer, pero entró en una serie de contradicciones que lo llevaron a confesar el delito.

El robo

El sujeto, ante los ronderos declaró que, con ayuda de su hermano y el chofer de un vehículo, la madrugada del domingo trasladaron los ganados en un camión y los vendió en la plaza de ganados de Juliaca a precios bajos. “Vendí según el tamaño, mil 200, mil 300…todo suman más de 13 mil soles”, señaló. Mientras la agraviada, entre lágrimas, dijo que los animales están valorizados en más de 40 mil soles.

Los ronderos dijeron que el dinero fruto de la venta de los ganados, el individuo le había entregado a su madre. “Esas son las pruebas que más queremos”, señaló un representante de las rondas campesinas. El imputado, en todo momento alegó que robó los ganados con la intención de comprar una moto.