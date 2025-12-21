Un crimen de extrema violencia conmociona a la región Puno. Una adulta mayor fue hallada sin vida al interior de su cabaña, ubicada en la comunidad Canchi Grande, jurisdicción del distrito de Caracoto, en la provincia de San Román.

La víctima fue identificada como Lucila R. S. (75), quien presentaba cortes en diversas partes del cuerpo y múltiples hematomas, de acuerdo con la información preliminar brindada por la Policía.

Víctima habría estado sola en la vivienda

Según versiones de familiares y allegados, la mujer viajó el jueves desde Juliaca hasta su cabaña, una vivienda rústica construida con adobe y calamina, donde habría permanecido sola durante la noche.

La tarde del viernes, su esposo llegó al inmueble y encontró la macabra escena: la adulta mayor yacía sin vida en el interior del ambiente, con evidentes signos de violencia.

Investigación en curso y posibles móviles

Efectivos del Área de Investigación Criminal y el fiscal de turno de Juliaca se constituyeron en el lugar para realizar el levantamiento del cadáver y otras diligencias orientadas a esclarecer el crimen.

De acuerdo con testimonios de moradores de la zona, los atacantes se habrían llevado un televisor del inmueble. Sin embargo, los vecinos no descartan que el móvil del crimen esté relacionado con conflictos por terrenos.

“Hace poco lotizó sus terrenos y ha podido tener algún problema. No creo que el móvil sea solo robar un televisor”, señaló un poblador de la comunidad.

Necropsia determinará causa exacta de muerte

El cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue de Juliaca, donde se le practicará la necropsia de ley, procedimiento que permitirá determinar con precisión la causa de la muerte y el tiempo del deceso.

Las autoridades no descartan ninguna hipótesis y continúan con las investigaciones para identificar y capturar a los responsables de este homicidio que ha generado temor e indignación entre los pobladores de Caracoto.