Trágico accidente. El chofer de moto lineal falleció luego que la unidad que conducía colisionó violentamente con una camioneta, en la carretera Juliaca-Huancané, a la altura del desvío denominado Azangarillo.

Tras el violento impacto, el conductor de la unidad menor identificado como Tomás Mamani Sucasaire (69) dejó de existir en forma instantánea.

Los agentes del serenazgo municipal, los policías y el representante del Ministerio Público de Huancané llegaron al lugar para realizar las diligencias, además de iniciar con las investigaciones para determinar la causa del accidente.

El conductor de la camioneta de placa A2N-857, Cosme Condori Chávez, fue detenido y conducido hasta la comisaría de Huancané con el objeto de continuar con las diligencias de ley.

Hombre murió triturado

Otro accidente ocurrió en la misma vía, a la altura del centro poblado de Ayabacas, donde un hombre de 40 años, aproximadamente, murió luego de ser atropellado por un vehículo que se dio a la fuga.

El cuerpo inerte fue hallado totalmente irreconocible, ya que tras la muerte otros vehículos también habrían pasado por encima del cuerpo. Según los testigos, el accidente ocurrió en horas de la madrugada de este sábado.

Los policías y el fiscal de turno recogieron los restos del infortunado ciudadano para luego internarlo en la morgue del Instituto de Medicina Legal.