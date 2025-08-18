El vigilante de un local nocturno fue acribillado a balazos en el centro poblado La Rinconada, distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina.

El hecho ocurrió en la puerta del antro denominado “El Colegio” ubicado en la avenida Principal, urbanización Tres de Mayo. El occiso fue identificado como Ángel Quispe Ambrosio (30), sería natural del distrito de Taraco, provincia de Huancané.

Según testigos, el vigilante fue baleado por un sujeto desconocido, cuando realizaba su servicio, falleciendo sentado en una silla. Según información preliminar, el infortunado joven deja en orfandad a 2 hijos menores.

Los peritos de criminalística de la Policía especializada y el Fiscal de Turno de Ananea realizaron las diligencias para esclarecer el crimen.

Lamentablemente, esta zona es de alto riesgo por la ubicación de burdeles, casas de citas, foco rojos, locales nocturnos y otros. Anteriormente, ya hubo varios asesinatos a sangre fría, asaltos a mano armada a transeúntes que pasan por esta vía.