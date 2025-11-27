Luego de la violenta jornada de protesta de los mineros, que ocurrió el miércoles en el centro poblado La Rinconada, distrito de Ananea (San Antonio de Putina); los policías de sección especializada y el representante del Ministerio Público realizaron las diligencias, confirmando un fallecido, un herido de bala y millonarias pérdidas materiales.

Las autoridades llegaron a la planta de la empresa CECOMIRL, ubicado en el sector Cunca Pujio, donde hallaron el cuerpo sin vida de Isidro Ccori Quispe (59), quien presentaba proyectil de arma de fuego en la cabeza. Igualmente se reportó un herido identificado como: Miguel Ángel Gonzales (29), quien fue trasladado a un establecimiento de salud de la ciudad de Juliaca.

Tras el levantamiento del cadáver, en la referida instalación minera, los agentes y el fiscal también advirtieron 22 vehículos siniestrados (13 volquetes, 6 cargadores frontales, una excavadora, una camioneta y un campamento minero siniestrado.

PRONUNCIAMIENTOS

Tras la violencia en La Rinconada, durante el segundo día de huelga; la Corporación Minera Ananea S.A., titular de las concesiones mineras, emitió un pronunciamiento condenando a los hechos de violencia y se solidarizan con las familias afectadas, pidiendo que el crimen no quede impune.

“Condenamos de manera categórica los actos delincuenciales y vandálicos perpetrados contra los bienes de la Central de Cooperativas Mineras La Rinconada y Lunar de Oro. Estos atentados no solo han generado pérdidas materiales millonarias, sino que constituyen un ataque directo contra la seguridad jurídica y el orden público”, reza una parte del documento. Además, exigen a la Fiscalía Especializa en Crimen Organizado actuar con celeridad para identificar, capturar y procesar a los autores materiales e intelectuales del atentado.

Por su parte, el dirigente de los mineros, Elvis Gárate, refirió que los hechos ocurrieron cuando se movilizaban pacíficamente exigiendo el reinicio de las operaciones mineras, los vigilantes realizaron disparos al aire y posterior asesinato a un minero. “Hubo provocación, luego de la muerte de un minero, se enardeció la población y empezaron los incendios”, añadió.