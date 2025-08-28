Un grupo de buzos de la Capitanía del Puerto de Puno emprendió viaje con destino a Ollantaytambo, en la región Cusco, para continuar con la búsqueda de tres profesionales puneños que están desaparecidos desde hace más de 6 meses en el río Vilcanota.

Nélida Coila Ticona, esposa de Miguel Ángel Quiroga, uno de los profesionales desaparecidos, refirió que la Marina de Guerra del Perú dispuso el viaje de una brigada de expertos con el objetivo de localizar la camioneta y los cuerpos.

El equipo conformado por 10 buzos y 2 bomberos partió este jueves. “Lo que queremos es ubicar la camioneta, tenemos la esperanza que los cuerpos estén atrapados dentro del vehículo”, sostuvo entre lágrimas.

El 17 de febrero de este año una camioneta que trasladaba a cuatro ingenieros se despistó y cayó al río Vilcanota en Cusco. Hasta el momento solamente se ubicó el cuerpo de Carlos Marx Gómez Sánchez. Mientras siguen desaparecidos: William Inquilla Arcata, Ever Álvaro Laura Mamani y Miguel Ángel Quiroga.

Coila Ticona refirió que durante los 6 meses los familiares continuaron con labores de búsqueda, sin resultado positivo.