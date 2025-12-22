A su corta edad de 12 años, Joel y sus dos hermanitas, una de ellas con capacidad especial, enfrentan un drama que nunca olvidarán. El menor sobrevivió al accidente y fue testigo de la tragedia.

“Mamita mi corazóDn está roto, mamá despierta”, decía abrazando el cuerpo inerte de su progenitora, cuya frase estremeció a la población.

La desgracia se produjo cuando la mujer y su hijo Joel, a bordo de un triciclo, se dirigían a vender jugo de quinua y maca como lo hacían todos los días para ganarse el pan de cada día. El chofer del auto, causante de la tragedia, presuntamente estaba ebrio.

Este infortunio reveló una triste realidad que vivía la madre de familia y sus tres hijos, una de ellas con capacidades especiales. La familia vivía en un ambiente muy precario, sin mínimas condiciones de calidad de vida.

Ayuda y vivienda

Cientos de personas, al conocer la historia, llegaron en forma masiva al predio ubicado en sector de Ayabacas, en el distrito de San Miguel, donde es velado el cuerpo de la mujer. Hicieron largas filas para apoyar con dinero y víveres a favor de los huérfanos.

Un administrador de página de fanpage, lanzó una campaña para la construcción de la casa para los menores, recaudando miles de soles y materiales de construcción. Horas después, el alcalde de San Miguel, Cristin Mamani, por su lado, igualmente se comprometió a iniciar la construcción de la vivienda para los menores y otros apoyos.

Los representantes de las diversas instituciones como la Fiscalía de Familia, DEMUNA, Defensoría del Pueblo y otros, la mañana de este lunes llegaron al velatorio, preocupados por la situación de los menores. El sepelio de la madre de tres hijos se realizará este martes en el cementerio La Capilla de Juliaca.