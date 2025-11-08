Por: Feliciano Gutiérrez

En medio del enfrentamiento con los presuntos invasores; más de un centenar de policías, serenos y autoridades de la comuna provincial de Puno, durante la madrugada de este viernes, realizaron un operativo y demolición de construcciones en la franja marginal de la avenida Costanera Sur de la capital de la región.

Los agentes llegaron a la avenida Bicentenario, donde utilizando maquinarias pesadas derrumbaron varias construcciones como muros y viviendas de material de concreto.

Algunos presuntos propietarios trataron de mostrar resistencia alegando que cuentan con la documentación. Además, denunciaron que durante esta acción se reportaron personas heridas y animales menores muertos.

AGREDEN A PROCURADOR

Tras el operativo, los policías informaron que los presuntos invasores agredieron físicamente al procurador adjunto de la Municipalidad, Ariel Valderrama, quien fue llevado al establecimiento de salud.

La denuncia fue formalizada por el procurador titular, Guillermo Pizarro. Los policías, en el recinto municipal, detuvieron Paulino Atención Mamani como uno de los presuntos agresores.

Según la Procuraduría, durante el operativo, se recuperó espacios públicos en la faja marginal de la Avenida Bicentenario (Tramo II, a la altura de la Av. Espinar). La intervención se centró en desalojar a un grupo de presuntos invasores que ocupaban ilegalmente terrenos del Estado.