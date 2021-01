Los parientes de una menor de 16 años denunciaron que en agosto de 2020 el curandero, Néstor Mamani Larico, intentó abusar sexualmente a la adolescente en el distrito de Chupa, provincia de Azángaro. El caso fue denunciado ante la subprefectura de ese distrito y en el Ministerio Público, pero aún no existe avances en la investigación.

La ciudadana Ana Mamani Larico, junto a otra familiar, ayer llegó hasta Juliaca para denunciar públicamente sobre presuntas anomalías que existiría en la investigación sobre este caso. Refirió que, tras enterarse del intento de la violación, recurrió ante la subprefectura de Chupa, donde en vez de derivar la denuncia al Ministerio Público, la autoridad política habría tratado de “arreglar”, dilatando el caso varios días.

Posteriormente, la madre de familia interpuso la denuncia en fiscalía de Azángaro, que tiene su sede en Asillo. Con fecha 19 de octubre el Ministerio Público emitió una disposición de apertura de las diligencias preliminares, sin embargo, llama la atención que hasta el momento no existan avances en la investigación.

Hasta el momento la agraviada no habría pasado por cámara gesell, no habrían tomado manifestación del acusado, además se sabe que cuando la madre de familia se presentó a dar su declaración, no recibieron alegando que no había traductor en quechua.

Contrademanda

Se sabe que el acusado Néstor Mamani Ticona también habría interpuesto otra denuncia en la comisaría de Azángaro, señalando que es objeto de extorsión por parte de la madre de familia denunciante de intento de violación y del subprefecto de este distrito.

En la denuncia refiere que la ciudadana Ana Mamani estaría pidiendo 20 mil soles para retirar la denuncia. También acusa al subprefecto, Tomás Chambi, de haber pedido 60 chalecos para interceder para que retiren la denuncia. En la denuncia, Mamani Ticona niega haber cometido el delito.