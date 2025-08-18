El personal del Área de Investigación Criminal de Juliaca detuvo de forma preliminar a los hermanos Asunción Mamani Ccama (45) y Carmelo Mamani Ccama (38), investigados por el presunto delito de feminicidio en agravio de su hermana mayor, Úrsula Mamani Ccama (54).

La víctima fue hallada sin vida el 12 de agosto en una vivienda precaria del sector Bellapampa, ubicado a dos kilómetros del distrito de Cojata, en la provincia de Huancané, frontera con Bolivia. Durante las diligencias, las autoridades confirmaron que el cuerpo presentaba dos impactos de proyectil de arma de fuego.

Tras diversas investigaciones realizadas por la Policía y el Ministerio Público, el Poder Judicial ordenó la detención preliminar de los sospechosos. La captura se ejecutó en el jirón Manuel Prado de Juliaca. Los agentes indicaron que disponen de 72 horas para continuar con las diligencias que permitan esclarecer el crimen, que ha causado gran consternación entre la población.

Familiares de la víctima denunciaron que el asesinato pudo haberse evitado, ya que existían reportes previos por violencia familiar y amenazas contra Úrsula Mamani. Sostienen que el feminicidio estaría relacionado a conflictos por terrenos.