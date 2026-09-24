El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de San Román dictó nueve meses de prisión preventiva contra José A. Venegas C., investigado por los presuntos delitos de homicidio calificado, en agravio de quien en vida fue Jeet M. Merma C.; homicidio calificado en grado de tentativa, en agravio del SO3 PNP Eddie Jhoel Chipana Puma; y por el presunto delito de fabricación, comercialización, uso y porte de armas.

Según la investigación fiscal, el 22 de septiembre de 2026, aproximadamente a las 6:40 horas, el imputado habría llegado en motocicleta, acompañado de otra persona y ambos con el rostro cubierto, hasta el lugar donde la víctima se encontraba dentro de su vehículo, estacionado en la intersección de los jirones Atahualpa y Ramón Castilla, en Juliaca. Tras descender, habría efectuado tres disparos a corta distancia contra la víctima, quien falleció en el lugar a consecuencia de las heridas.

Tras el ataque, el investigado habría huido y, durante la persecución policial, efectuado varios disparos contra un agente. Continuó su fuga hasta ingresar a un inmueble, donde habría amenazado a una persona con el arma de fuego, siendo finalmente capturado.

Durante la audiencia, el magistrado Ivan Victor Arias Calvo evaluó los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público y los argumentos de las partes, concluyendo que existen graves y fundados elementos de convicción que vinculan al investigado con los hechos materia de investigación.

Asimismo, consideró que existe peligro de fuga debido al intento de evasión advertido y que el investigado no cuenta con arraigos suficientes que garanticen su permanencia durante el proceso penal. A ello se suma que la posible pena a imponerse sería superior a 26 años de privación de libertad. En ese contexto, el juzgado dispuso nueve meses de prisión preventiva, mientras continúan las investigaciones.