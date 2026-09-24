De fiesta. Miles de danzarines y músicos tomaron las calles de la ciudad de Juliaca para rendir tributo a su patrona, la Virgen de la Merced, en un festivo y multitudinario pasacalle. La jornada comenzó con una Solemne Misa en el templo La Merced, la cual contó con la participación de autoridades locales y una masiva confluencia de devotos.

Tras el acto litúrgico, los fieles acompañaron la imagen en una procesión que culminó con solemnidad en la plaza Bolognesi.

CORREO | Puno: Miles de danzarines y músicos llenan de color Juliaca en honor a la Virgen de la Merced

​Pasadas las nueve de la mañana se dio inicio al esperado despliegue cultural a lo largo del jirón Mariano Núñez. Un total de 44 conjuntos integrados por agrupaciones de trajes autóctonos, mestizos y de luces recorren las arterias principales, deleitando con sus coreografías e imponentes atuendos a los asistentes que se apostaron a lo largo de la ruta hacia las inmediaciones del Centro Comercial N.º 2.

​La devoción y el arte folclórico se fusionaron en un espectáculo lleno de energía, donde los acordes de las bandas de música y los pasos firmes de los bailarines contagiaron de alegría a residentes y visitantes.

Tanto organizadores como espectadores destacaron el orden y la masiva asistencia a esta festividad, reafirmando el compromiso de la comunidad por preservar sus costumbres y mantener viva la veneración hacia la Virgen de la Merced.

ORDEN DE PRESENTACIÓN

1.- LURIGUAYO JUVENTUD RIVALES DE AYCHUYO DE LA PROV. DE YUNGUYO

2.- PODEROSA Y UNICA MORENADA SANTISIMA VIRGEN DE LAS MERCEDES

3.- FRATERNIDAD SALAY JATUM MASIS JULIACA

4.- FRATERNIDAD CULT. TINKUY LOS TOLCKAS ZONA HUACHACALLA

5.- KULLAWADA VIENTOS DEL SUR

6.- MORENADA INTOCABLES JULIACA MIA

7.- CAPORALES SAN CARLOS JULIACA

8.- CULTURAL SALAY BOLIVIA JULIACA - PERÚ

9.- LURIGUAYO AUTENTICOS REYES DE AYAPATA

10.- MORENADA CENTRAL JULIACA

11.- ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA CAPORALES CRISTOS

12.- LLAMERADA CENTRAL JULIACA

13.- CONFRATERNIDAD TUNANTERA VIRGEN DE LAS MERCEDES

14.- INTERNACIONAL SENTIMIENTO JULIAQUEÑO

15.- CENTRO CULTURAL ANDINO

16.- ESPECTACULAR Y AUTENTICA WACA WACA VIRGEN MERCEDES

17.- TOBAS GRAN PODER

18.- PODEROSA SELOR DE LOS MILAGROS”

19.- ASOCIACION FOLKLORICA CAPORALES SAN VALENTIN

20.- TINKUS SOL ANDINO

21.- TOBAS GUAYCURU

22.- FANATICOS DEL FOLKLORE

23.- FRATERNIDAD CAPORALES VIRGEN DE LA CANDELARIA VIENTOS DEL SUR

24.- SALAY CENTRAL SAN MIGUEL JULIACA

25.- CRISTO BLANCO CCB

26.- MORENADA LOS COMPADRES JULIACA

27.- VIRGEN DE LA CANDELARIA - AFOVIC

28.- CULTURAL TINKUS WILA´S

29.- IMPERIAL TOBAS CENTRAL

30.-MORENADA INTERNACIONAL TRANSPORTE PESADO JULIACA

31.- SAMBOS DE CORAZON SR. QOYLLOR RITTI

32.- FANATICOS TINKUS DE MARÍA

33.- CONFRATERNIDAD VIRGEN DE LA CANDELARIA TOBAS CENTENARIO

34.- ESCUELA DE ARTE JOSE CARLOS MARIATEGUI ZAMBOS TUNDIQUES

35.- FRATERNIDAD CAPORALES VIRGEN DE LA CANDELARIA VIENTOS DEL SUR

36.- SALAY SCENCIA CENTRAL JULIACA PERÚ

37.- ASOCIACIÓN NUEVO AMANECER TOBAS AMAZONAS ANATA

38.- MORENOS Y CHOLITAS TAZZ

39.- CAPORALES SAN ROMÁN LOS PANCHOS

40.- AGRUPACIÓN SALAY TUKUYPAJ

41.- FRATERNIDAD CENTRAL TOBAS SUR

42.- ARTE Y CULTURA URPY TAKY (SIKURIS)

43.- SAMBOS CAP. SR. QOYLLOR RITTI (FASCQO)

44.- AGRUPACIÓN CENTRAL TINKUS RAICES

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