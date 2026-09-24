De fiesta. Miles de danzarines y músicos tomaron las calles de la ciudad de Juliaca para rendir tributo a su patrona, la Virgen de la Merced, en un festivo y multitudinario pasacalle. La jornada comenzó con una Solemne Misa en el templo La Merced, la cual contó con la participación de autoridades locales y una masiva confluencia de devotos.
Tras el acto litúrgico, los fieles acompañaron la imagen en una procesión que culminó con solemnidad en la plaza Bolognesi.
Pasadas las nueve de la mañana se dio inicio al esperado despliegue cultural a lo largo del jirón Mariano Núñez. Un total de 44 conjuntos integrados por agrupaciones de trajes autóctonos, mestizos y de luces recorren las arterias principales, deleitando con sus coreografías e imponentes atuendos a los asistentes que se apostaron a lo largo de la ruta hacia las inmediaciones del Centro Comercial N.º 2.
La devoción y el arte folclórico se fusionaron en un espectáculo lleno de energía, donde los acordes de las bandas de música y los pasos firmes de los bailarines contagiaron de alegría a residentes y visitantes.
Tanto organizadores como espectadores destacaron el orden y la masiva asistencia a esta festividad, reafirmando el compromiso de la comunidad por preservar sus costumbres y mantener viva la veneración hacia la Virgen de la Merced.
ORDEN DE PRESENTACIÓN
1.- LURIGUAYO JUVENTUD RIVALES DE AYCHUYO DE LA PROV. DE YUNGUYO
2.- PODEROSA Y UNICA MORENADA SANTISIMA VIRGEN DE LAS MERCEDES
3.- FRATERNIDAD SALAY JATUM MASIS JULIACA
4.- FRATERNIDAD CULT. TINKUY LOS TOLCKAS ZONA HUACHACALLA
5.- KULLAWADA VIENTOS DEL SUR
6.- MORENADA INTOCABLES JULIACA MIA
7.- CAPORALES SAN CARLOS JULIACA
8.- CULTURAL SALAY BOLIVIA JULIACA - PERÚ
9.- LURIGUAYO AUTENTICOS REYES DE AYAPATA
10.- MORENADA CENTRAL JULIACA
11.- ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA CAPORALES CRISTOS
12.- LLAMERADA CENTRAL JULIACA
13.- CONFRATERNIDAD TUNANTERA VIRGEN DE LAS MERCEDES
14.- INTERNACIONAL SENTIMIENTO JULIAQUEÑO
15.- CENTRO CULTURAL ANDINO
16.- ESPECTACULAR Y AUTENTICA WACA WACA VIRGEN MERCEDES
17.- TOBAS GRAN PODER
18.- PODEROSA SELOR DE LOS MILAGROS”
19.- ASOCIACION FOLKLORICA CAPORALES SAN VALENTIN
20.- TINKUS SOL ANDINO
21.- TOBAS GUAYCURU
22.- FANATICOS DEL FOLKLORE
23.- FRATERNIDAD CAPORALES VIRGEN DE LA CANDELARIA VIENTOS DEL SUR
24.- SALAY CENTRAL SAN MIGUEL JULIACA
25.- CRISTO BLANCO CCB
26.- MORENADA LOS COMPADRES JULIACA
27.- VIRGEN DE LA CANDELARIA - AFOVIC
28.- CULTURAL TINKUS WILA´S
29.- IMPERIAL TOBAS CENTRAL
30.-MORENADA INTERNACIONAL TRANSPORTE PESADO JULIACA
31.- SAMBOS DE CORAZON SR. QOYLLOR RITTI
32.- FANATICOS TINKUS DE MARÍA
33.- CONFRATERNIDAD VIRGEN DE LA CANDELARIA TOBAS CENTENARIO
34.- ESCUELA DE ARTE JOSE CARLOS MARIATEGUI ZAMBOS TUNDIQUES
35.- FRATERNIDAD CAPORALES VIRGEN DE LA CANDELARIA VIENTOS DEL SUR
36.- SALAY SCENCIA CENTRAL JULIACA PERÚ
37.- ASOCIACIÓN NUEVO AMANECER TOBAS AMAZONAS ANATA
38.- MORENOS Y CHOLITAS TAZZ
39.- CAPORALES SAN ROMÁN LOS PANCHOS
40.- AGRUPACIÓN SALAY TUKUYPAJ
41.- FRATERNIDAD CENTRAL TOBAS SUR
42.- ARTE Y CULTURA URPY TAKY (SIKURIS)
43.- SAMBOS CAP. SR. QOYLLOR RITTI (FASCQO)
44.- AGRUPACIÓN CENTRAL TINKUS RAICES