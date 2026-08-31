Un trágico accidente de tránsito registrado en la intersección de las avenidas Mártires del 4 de Noviembre y Marañón, en la salida a Puno de la ciudad de Juliaca, dejó un saldo lamentable de dos personas fallecidas.

El hecho ocurrió pasadas las 15:00 horas de este lunes, cuando un mototaxi de la empresa Las Mercedes colisionó contra una combi de servicio público perteneciente a la empresa Sur Andino con placa X5P-953.

La peor parte del impacto la llevaron los ocupantes del vehículo menor. El pasajero del mototaxi perdió la vida de forma instantánea, mientras el conductor del mismo transporte falleció cuando era trasladado de emergencia al hospital Carlos Monge Medrano.

Personal de Serenazgo de la Municipalidad Provincial de San Román llegó para acordonar y resguardar la escena de la desgracia. Sin embargo, la tardanza de los efectivos de la Policía Nacional, quienes demoraron más de una hora en apersonarse al lugar, generó una profunda indignación y malestar entre los transeúntes y testigos que presenciaron lo ocurrido.

El siniestro se produjo en una esquina que cuenta con semáforo, por lo que las autoridades ya iniciaron las investigaciones pertinentes para determinar las causas exactas del choque y deslindar responsabilidades. Ante esto, los vecinos de la zona denunciaron que los accidentes son constantes en dicho sector y exigieron a la municipalidad la pronta instalación de reductores de velocidad para evitar futuras tragedias.