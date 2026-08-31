Un incendio forestal de grandes proporciones registrado en la zona de Tiquillaca, provincia de Puno, dejó una adulta mayor fallecida, una persona herida con quemaduras, pérdidas de ganado y extensas áreas de pastizales destruidas.

La víctima fue identificada como Sebastiana Quispe Quilca, de 80 años, quien murió en el sector de Huaricachi, en la trocha que conduce hacia las cataratas de Totorani, según reportes locales.

Incendio se inició cerca de las 11 de la mañana

De acuerdo con las primeras versiones recogidas entre pobladores, el fuego comenzó alrededor de las 11:00 a. m. y habría sido provocado. Esta última versión todavía requiere confirmación de las autoridades competentes.

Las llamas avanzaron rápidamente por las zonas de pastoreo debido a la vegetación seca y las condiciones propias de la temporada, afectando sectores vinculados a Totorani, Arboleda y Chingarán, en el distrito de Tiquillaca.

Agentes de la Policía, integrantes del Cuerpo General de Bomberos y pobladores participaron en los trabajos para contener el fuego.

Adulta mayor murió y su pareja resultó con quemaduras

El incendio alcanzó a Sebastiana Quispe Quilca cuando se encontraba en el sector Huaricachi. La mujer de 80 años falleció como consecuencia del siniestro.

En el mismo hecho, su pareja sufrió quemaduras de consideración en distintas partes del cuerpo, por lo que los familiares solicitaron atención médica especializada.

El Ministerio Público acudió posteriormente al lugar para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cadáver.

Reportan muerte de ovinos y pérdida de pastizales

La emergencia también provocó importantes daños pecuarios. Pobladores reportaron la muerte de ovinos, incluidas crías y animales adultos, además de ejemplares heridos.

En las comunidades afectadas también se perdió forraje destinado a la alimentación del ganado. En Chingarán, dirigentes comunales señalaron que al menos 22 personas resultaron afectadas y que algunos pobladores perdieron la totalidad de sus áreas de pastoreo.

Un reporte local publicado este 31 de agosto estima que el incendio habría destruido más de 3.000 hectáreas de pastizales, aunque esta cifra debe considerarse preliminar mientras no exista un balance consolidado de las autoridades de gestión de emergencias.

Pobladores piden forraje y apoyo para salvar al ganado

Las familias damnificadas solicitaron apoyo urgente para enfrentar las consecuencias del incendio.

Entre sus principales pedidos se encuentra la entrega de pacas de forraje para alimentar a los animales sobrevivientes, debido a la pérdida de extensas zonas de pastoreo.

También solicitaron vehículos para trasladar al ganado hacia sectores seguros y asistencia médica para el adulto mayor que resultó con quemaduras.

Autoridades de Tiquillaca, la Municipalidad Provincial de Puno e instituciones vinculadas a la atención de emergencias realizaron acciones de constatación de los daños en las comunidades afectadas.

Puno registra alta incidencia de incendios forestales

La región Puno atraviesa una temporada de alta ocurrencia de incendios forestales. A finales de julio, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional había reportado decenas de siniestros en distintas provincias.

Las autoridades han advertido que la vegetación seca, los fuertes vientos y las quemas de pastizales incrementan el riesgo de propagación del fuego durante esta época del año.

La causa específica del incendio registrado en Tiquillaca deberá ser determinada mediante las investigaciones correspondientes.