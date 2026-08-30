El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), a través de la Red de Protección al Turista, mantiene vigilancia sobre el incendio forestal registrado en el sector Patallani, zona Lago, distrito de Paucarcolla, provincia y región Puno.

De acuerdo con la información disponible, hasta el momento no se han reportado personas afectadas, daños materiales ni perjuicios en lugares o atractivos turísticos.

A través de un comunicado, el Mincetur continuará monitoreando la emergencia y brindará información oportuna a los viajeros sobre cualquier eventualidad que pueda comprometer sus actividades o desplazamientos en la zona.

Agregó que para recibir orientación o asistencia, los turistas pueden comunicarse con iPerú al (+51 1) 574-8000 o vía WhatsApp al (+51) 944-492-314.

📢 Puno: esta mañana inició un #IncendioForestal en el sector Patallani, distrito #Paucarcolla. @cgbvpoficial controló el fuego. Al momento, el evento consumió 10 hectáreas de cobertura natural, mas no se reportan daños a la vida y salud de las personas, según la #EDAN que… pic.twitter.com/3XYHRVxfi7 — COEN - INDECI (@COENPeru) August 29, 2026

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