La cartera de Turismo aseguró que continuará vigilando la situación y comunicará cualquier eventualidad a los viajeros.
La cartera de Turismo aseguró que continuará vigilando la situación y comunicará cualquier eventualidad a los viajeros.

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), a través de la Red de Protección al Turista, mantiene vigilancia sobre el incendio forestal registrado en el sector Patallani, zona Lago, distrito de Paucarcolla, provincia y región Puno.

De acuerdo con la información disponible, hasta el momento no se han reportado personas afectadas, daños materiales ni perjuicios en lugares o atractivos turísticos.

A través de un comunicado, el Mincetur continuará monitoreando la emergencia y brindará información oportuna a los viajeros sobre cualquier eventualidad que pueda comprometer sus actividades o desplazamientos en la zona.

Agregó que para recibir orientación o asistencia, los turistas pueden comunicarse con iPerú al (+51 1) 574-8000 o vía WhatsApp al (+51) 944-492-314.

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