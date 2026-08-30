Por: Feliciano Gutiérrez

La presidenta Keiko Fujimori encabezó una visita oficial a la provincia de Carabaya, en la región Puno, donde participó en la ceremonia de clausura de la Feria Nacional de los Camélidos Sudamericanos, Agropecuaria y Artesanal (Fecasam-2026).

La mandataria arribó en la mañana al Aeropuerto Internacional Inca Manco Cápac de Juliaca junto a una comitiva ejecutiva integrada por el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, desde donde se trasladaron en helicópteros hacia la localidad de Macusani.

Durante la jornada en Macusani, la jefa de Estado lideró una serie de entregas dirigidas a fortalecer el sector rural local. Entre las acciones desplegadas figuró la adjudicación de títulos de propiedad, así como la distribución de insumos técnicos y una maquinaria agrícola.

Estas medidas buscan optimizar la capacidad operativa de los productores agrarios y asegurar la titulación predial de las familias de la zona.

La jefa de Estado anunció el inicio del proyecto para la construcción de una moderna planta procesadora de fibra de alpaca, vicuña y llama.

Esta infraestructura industrial estratégica tiene como objetivo central industrializar la materia prima textil del altiplano, permitiendo a las comunidades locales añadir valor agregado a su producción y comercializar sus derivados en mejores condiciones de mercado.

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