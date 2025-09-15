La madrugada de este lunes, dos personas fueron halladas sin vida en la pista de Panamericana Sur, en la comunidad de Sajo jurisdicción del distrito de Pomata, provincia de Chucuito.

Al lado de los cuerpos inertes encontraron una motocicleta con daños materiales de consideración, por lo que presumen que las víctimas se desplazaban en el vehículo menor cuando protagonizaron un accidente de tránsito.

Los fallecidos fueron identificados como: Juan Carlos Cori Chambilla (29) y Fátima Vizcarra Mamani (25), ambos serían pareja de esposos y habrían dejado a dos menores en orfandad.

Tras las diligencias en el lugar, los cuerpos inertes fueron trasladados e internados en la morgue del distrito de Pomata.

Posteriormente, los familiares de los fallecidos realizaron las indagaciones y lograron ubicar el ómnibus de placa ZBK-968, como presunto responsable del accidente de tránsito. El vehículo yacía en el distrito de Desaguadero hasta donde llegaron los parientes de las víctimas del accidente y los policías con el objeto de realizar las investigaciones.