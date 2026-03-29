Dos cuerpos inertes fueron hallados en horas de la mañana de este sábado en extrañas circunstancias en zona San Ignacio, en el centro poblado La Rinconada, distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina (Puno).

Según información preliminar, al parecer, una balacera habría ocurrido en el interior de una de las bocaminas de la zona. Los dos cuerpos fueron hallados envueltos con mantas multicolores y amarrados con sacos amarillos, en los límites de las zonas San Ignacio y San Javier en zona de trabajo de esta localidad minera.

Presumen que los cuerpos habrían sido trasladados desde el interior de la mina, siendo abandonados en el referido lugar. Hasta el momento se desconoce la identidad de los fallecidos.

Los policías de sección especializada de la ciudad de Juliaca y el fiscal de turno del distrito de Ananea llegaron a la escena para realizar el levantamiento de los cadáveres y otras diligencias con el objeto de esclarecer este doble crimen que causó consternación entre los pobladores.

En el poblado La Rinconada no cesan los hechos de violencia, pese a la declaratoria de emergencia por el tema de inseguridad.